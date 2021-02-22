شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الاثنين 22-2-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 20-2-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس بالبنوك، حيث سجل سعر الريال السعودى استقرارا عند 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى لـ 21.80 جنيه للشراء، 22.04 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 21.75 جنيه للشراء، 22.02 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وعلى صعيد آخر، تشهد عملة البتكوين الرقمية ارتفاعات كبيرة لتكسر حاجز 50 ألف دولار، كواحدة من أسرع العملات المشفرة ارتفاعا على مستوى العالم ، فمنذ مطلع هذا العام تسجل العملة المشفرة ارتفاعات بالجملة، وتتخطى نسب الارتفاع أكثر من 90 %.

وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن عملة "بيتكوين" باتت تتفوق على الأصول التقليدية مثل الأسهم والذهب مع تخطي قيمتها السوقية حاجز تريليون دولار خلال العام الجاري 2021، وذلك للمرة الأولى في تاريخها على الإطلاق، ليساهم في تدعيم أداء أحد أهم العملات الرقمية.





ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 18.88 جنيه للشراء، 19.03 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.83 جنيه للشراء، 19.05 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 21.80 جنيه للشراء، 22.04 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 21.75 جنيه للشراء، 22.02 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 48.75 جنيه للشراء، و51.91 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس عند 48.75 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.