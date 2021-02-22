شكرا لقرائتكم خبر عن صعود هامشى لبورصة البحرين بالمستهل..وانخفاض أرباح "بتلكو" 12% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.01% رابحاً 0.06 نقطة ليصل إلى مستوى 1485.93 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.02 مليون سهم بقيمة 472.7 ألف دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 4.98% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.26%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألومنيوم البحرين بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 9.55% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.9%.

في سياق متصل، أعلنت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو، عن صافي الأرباح لمساهمي الشركة للربع الرابع من العام 2020 بقيمة 6.5 مليون دينار بحريني (17.2 مليون دولار أمريكي) بانخفاض قدره 12% مقارنة مع 7.4 مليون دينار بحريني (19.6 مليون دولار أمريكي) للفترة ذاتها من العام 2019، وحققت الشركة صافي أرباح لمساهمي الشركة لعام 2020 وبلغت 56.7 مليون دينار بحريني (150.4 مليون دولار أمريكي) بزيادة قدرها 10% مقارنة مع 51.6 مليون دينار بحريني (136.9 مليون دولار أمريكي) في عام 2019.

وأرجعت شركة بتلكو، في بيان لبورصة البحرين، اليوم الاثنين، ارتفاع صافي الأرباح إلى انخفاض تكاليف المصروفات التشغيلية بنسبة 10% على أساس سنوي، وهو ما يعكس قدرة بتلكو على إدارة المصاريف بنجاح، وبلغت العائدات على السهم الواحد 3.9 فلساً خلال الربع الرابع من العام 2020 مقارنة مع 4.5 فلساً في الربع الرابع من العام 2019، وبلغت العائدات على السهم الواحد للسنة 34.2 فلساً مقارنة مع 31.2 فلساً في العام 2019.

في سياق آخر، أعلنت إنفستكورب، اليوم الاثنين، أن إحدى الشركات التابعة لها قد استحوذت على حصة الأغلبية في "كي إس إم كونسلتنغ"، وهي شركة استشارية رائدة متخصصة في تحليل البيانات والتكنولوجيا والتحول الرقمي، وذلك باستحواذها من renovus capital partners التي سيتسمر في الحفاظ على حصة الأقلية في "كي إس إم"، ولم يتم الإفصاح عن شروط الصفقة.