شكرا لقرائتكم خبر عن 23.4 % زيادة فى تكاليف العلاج على نفقة الدولة خلال عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين "النشرة السنوية لإحصاءات الخدمات الصحية" عام 2019 ومن أهم المؤشرات الإحصائية ما يلى:

العلاج على نفقة الدولة:

بلغ إجمالي عدد المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة بالخارج والداخل 3.625 مليون مريض بتكلفة 10.375 مليار جنيه عام 2019 مقابل 2.632 مليون مريض بتكلفة 8.410 مليار جنيه عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 23.4٪ في تكاليف العلاج.

القطاع الحكومي:

بلغ إجمالي عدد المستشفيات 652 مستشفى عام 2019 مقابل 691 مستشفى عام 2018 بإنخفاض بلغت نسبتها 5.6 ٪ .

بلغ إجمالي عدد مستشفيات الجامعات 89 مستشفى عام 2019 وهو نفس العدد فى العام السابق.

بلغ إجمالي عدد الأسرة في المستشفيات 92599 سريراً عام 2019 مقابل 95683 سريراً عام 2018 بإنخفاض بلغت نسبته 3.2٪

بلغ اجمالي عدد الاطباء 116314 طبيباً (بشريين/ أسنان) عام 2019 مقابل 113305 طبيباً عام 2018 زيادة بلغت نسبته 2.7 ٪.

بلغ اجمالي عدد هيئة التمريض 205183 ممرضاً عام 2019 مقابل 196686 ممرضاً عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 4.3 ٪.

بلغ اجمالي عدد المنتفعين بالتأمين الصحي 56.883 مليون عام 2019 مقابل 55.581 مليون منتفعاً عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 2.3٪ .

بلغ اجمالي عدد مراكز الإسعاف 1516 مركزاً عام 2019 مقابل 1464 عام 2018 بانخفاض بلغت نسبته 3.6٪ .

مستشفيات الوزارات الأخرى (تتضمن مستشفيات القطاع العام):

بلغ إجمالي عدد المستشفيات 28 مستشفى عام 2019 وهو نفس العدد فى العام السابق.

بلغ إجمالي عدد الأسرة في المستشفيات 2761 سريراً عام 2019 وهو نفس العدد فى العام السابق.





القطاع الخاص:

بلغ إجمالي عدد المستشفيات 1130 مستشفى عام 2019 مقابل 1157 مستشفى عام 2018 بإنخفاض بلغت نسبتها 2.3 ٪.

بلغ إجمالي عدد الأسرة في المستشفيات 35745 سريراً عام 2019 مقابل 35320 سريراً عام 2018 بزيادة بلغت نسبته 1.2٪.

بلغ اجمالي عدد الاطباء 31401 طبيباً (بشريين/ اسنان) عام 2019 مقابل 30733 طبيباً (بشريين/ اسنان) عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 2.2٪.

بلغ اجمالي عدد هيئة التمريض 22269 ممرضاً عام 2019 مقابل 22766 ممرضاً عام 2018 بإنخفاض بلغت نسبتها 2.2٪.