شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاثنين 22-2-2021 أمام الجنيه بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدولار اليوم الاثنين 22-2-2021، استقراراه أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مقارنة بختام تعاملات أمس الأحد، مسجلا البنك الأهلى المصرى وبنك مصر استقرارا عند 15.59 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وعلى صعيد آخر، ارتفع سعر عملة البيتكوين الرقمية بنسبة 2.71%، ليسجل رقما قياسيا جديدا بتجاوز الـ58 ألف دولار، وبحسب موقع روسيا اليوم، فإن سعر عملة البيتكوين سجل 58,267.20 دولار، وخلال الفترة الماضية، ارتفع سعر "بيتكوين" بنسبة 66% خلال الشهر الأخير على خلفية اهتمام بعض الشركات الكبرى به، خصوصا شركة "تسلا" التابعة لإيلون موسك.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.