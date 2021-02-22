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سعر الدولار اليوم الاثنين 22-2-2021 أمام الجنيه بالبنوك

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القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدولار اليوم الاثنين 22-2-2021، استقراراه أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مقارنة بختام تعاملات أمس الأحد، مسجلا البنك الأهلى المصرى وبنك مصر استقرارا عند 15.59 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وعلى صعيد آخر، ارتفع سعر عملة الرقمية بنسبة 2.71%، ليسجل رقما قياسيا جديدا بتجاوز الـ58 ألف دولار، وبحسب موقع روسيا اليوم، فإن سعر عملة البيتكوين سجل 58,267.20 دولار، وخلال الفترة الماضية، ارتفع سعر "بيتكوين" بنسبة 66% خلال الشهر الأخير على خلفية اهتمام بعض الشركات الكبرى به، خصوصا شركة "تسلا" التابعة لإيلون موسك.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:
eff757a8f8.jpg سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة
 

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

8735d71ace.jpg

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

  

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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