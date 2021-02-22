شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف مؤتمرا عن الأراضي بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف حكومة جمهورية مصر العربية اليوم المؤتمر العربي الثاني للأراضي، الذي تستمر فعالياته على مدار 3 أيام، ويجري تنظيمه تحت رعاية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري. ويأتي المؤتمر كجهد تعاوني لشركائه المنظمين وهم: المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء الذي يُمثله معهد التدريب والدراسات الحضرية بالشراكة مع برنامج موئل الأمم المتحدة، والشبكة العالمية لأدوات الأراضي (GLTN)، والبنك الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، وشبكة التميز لإدارة الأراضي في إفريقيا (NELGA).

يعقد المؤتمر بحضور عددًا من الوزراء الإقليميين والمسؤولين وممثلي الشركاء الذين سيشاركون في جلسات ومناقشات رفيعة المستوى منهم السفير جمال الدين جاب الله- مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية، جامعة الدول العربية و الدكتور عاصم الجزار- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مصر و إيلينا بانوفا منسق الأمم المتحدة المقيم في مصر ومحمد اشتية- رئيس الوزراء، فلسطين و محمد شراقة- رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه، فلسطين ومانع يسلم بن يمين- وزير الاشغال العامة والطرق، اليمن و سالار عبد الستار محمد- وزير العدل، العراق ويحيى الكسبي- وزير الأشغال العامة والإسكان، الأردن وشيلان عارف حمه- نائب وزير العدل اقليم كردستان العراق ومحمد داودية- وزير الزراعة، الأردن

ووفقا لبيان المؤتمر " يمثل هذا المؤتمر علامة بارزة في خارطة الطريق نحو إقامة حوكمة رشيدة للأراضي في المنطقة العربية، ويوفر منصة لمناقشة تجارب البلدان، وتقديم البحوث جديدة، وتعزيز الالتزام على مستوى عالٍ لتحسين إدارة الأراضي، وتمكين وتطوير قدرات أصحاب المصلحة في الأراضي في المنطقة.