شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرسم تركيبة إيجابية – تحليل - 22-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر النفط صعوداً بعد أن وجد حاجز دعم قوي عند مستوى 59.00، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر يرسم نموذج قاع مزدوج يتواجد مستوى تأكيده عند 60.30، وبالتالي، فإن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب واستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

لذلك، نحن نرجّح أن نشهد مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، والأهداف الرئيسية تبدأ عند 62.00، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 58.80 والأهم فوق 57.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.80 والمقاومة 62.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد