شكرا لقرائتكم خبر عن مسك السعودية تتلقى طلباً بتنفيذ الحجز على الأموال العائدة لشركة تابعة بالأردن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك السعودية" عن صدور طلب إجرائي عن محكمة بداية عمان مفاده بتحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي بخصوص الأموال العائدة للمحكوم عليها شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك الأردن".

وأفادت مسك السعودية، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن رئيس محكمة التنفيذ يطلب تحويل هذه المبالغ لحساب القضية التنفيذي.

وكانت مسك السعودية قد أعلنت، في أكتوبر 2019، عن استلامها أمر محكمة بداية عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية والتي تطلب من خلاله التحفظ على الأموال المنقوله وغير المنقوله لمسك الأردن التي لدى مسك السعودية، والبالغة 11.905 مليون ريال.

وقالت مسك السعودية إن هذه المبالغ مسجلة في دفاتر الشركة، وبناءً عليه لا ترى الشركة أي أثر مالي متوقع على نتائج أعمال الشركة من هذا الإجراء.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 4.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 0.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع حجم المبيعات وتحسن الهوامش الربحية وانخفاض المصاريف خلال الربع الثالث.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 3.1 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 16.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.