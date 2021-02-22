شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة سليمان الحبيب توافق على توقيع تابعة عقداً بقيمة 71 مليون ريال لأحد المشروعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية عن موافقة مجلس الإدارة على ترسية وتوقيع شركتها التابعة "شركة مستشفى الغرب التخصصي للرعاية الطبية" عقد مقاولة بناء أعمال الهيكل لمشروع مستشفى النساء والولادة والأطفال مع شركة مسح للمقاولات "طرف ذو علاقة".

وأفادت حبيب، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إلى أنه سيتم عرض هذا العقد على الجمعية العامة القادمة وفق الأنظمة ذات العلاقة.

وأشارت الشركة إلى أن قيمة العقد تبلغ 71.036 مليون ريال، علماً بأن مدة التعاقد سنة واحدة.

ونوهت الشركة إلى أنه تم الحصول على الموافقة من وزارة الصحة على متطلبات المرحلة الأولية لافتتاح منشأة صحية، وتعمل الشركة حالياً على الانتهاء من متطلبات رخصة البناء من أمانة مدينة الرياض.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.1 مليار ريال خلال العام المالي 2020، مقابل أرباح بلغت 870.2 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى نمو الإيرادات بمعدل 16.85%، ويعود النمو في الإيرادات في قطاع المستشفيات إلى الزيادة في نسب الإشغال لأقسام التنويم، بالإضافة إلى الارتفاع في مبيعات قطاع الصيدليات للعام 2020، وأيضاً الارتفاع في إيرادات في قطاع الحلول من العقود الجديدة التي حصلت عليها المجموعة خلال العام 2019م وكذلك 2020.