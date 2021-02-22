شكرا لقرائتكم خبر عن "بوبا العربية" تكشف عن توصلها لتسوية فروقات زكاة تتجاوز 120 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني "بوبا العربية"، عن التوصل لاتفاق تسوية نهائي مع الهيئة العامة للزكاة والدخل فيما يخص فروقات الزكاة وضرائب الدخل والاستقطاع للأعوام من 2008 وحتى 2016 والعام 2018م وذلك بمبلغ إجمالي نحو 120.12 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، إنه لا يوجد أثر مالي جوهري متوقع للتسوية على نتائج أعمال الشركة، لأن معظم تلك الفروقات قد تم التحوط لها سابقاً.

وكانت الشركة أعلنت في مطلع فبراير الجاري عن استلامها إشعار تجديد تأهيل الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني.

وأفادت الشركة، في بيان لـ"تداول" المالي، بأن مدة التجديد هي سنة واحدة تبدأ في 15 فبراير 2021، وتنتهي في 15 فبراير 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح- قبل الزكاة- بلغ 30.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 33.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح إلى تراجع صافي نتائج الاكتتاب مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بانخفاض قدره 13.1%. وكان هذا مدفوعًا بزيادة في تكاليف اقتناء الوثائق المؤجلة التي تم تحميلها على قائمة الدخل والمرتبطة بعجز الأقساط الناتج عن الارتفاع المتوقع في المطالبات المؤجلة إلى ما بعد الانتهاء من فترة الحظر المرتبطة بوباء كورونا.