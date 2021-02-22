شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لمجموعة "سليمان الحبيب": قطاع المستشفيات دعم أرباحنا السنوية من تأثيرات كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال ناصر الحقباني الرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، إن قطاع المستشفيات لدى المجموعة دعم الأداء التشغيلي خلال العام الماضي.

وأضاف أن قطاع المستشفيات تمكن من تعويض انخفاض أعداد المرضى في العيادات الخارجية المتأثر من أزمة كورونا من خلال زيادة أعداد المرضى المنومين، بالإضافة إلى ازدياد أعداد المرضى في مستشفى الخبر التي تم افتتاحها العام الماضي.

وأشار إلى أن الشركة أطلقت خدمات جديدة العام الماضي، وركزت على الكفاءة التشغلية وتقليل التكاليف، وهو ما ساهم في ارتفاع أداء جميع القطاعات التي تعمل بها المجموعة، "فمثلا قطاع الحلول قام بتشغيل 50 سريرا لإحدى الجهات الحكومية، حسبما أورد موقع قناة العربية.

وأوضح أن تطبيق مستشفى سليمان الحبيب في نمو متواصل، إذ تم إجراء نحو 300 مليون عملية عبر التطبيق، كما وصل عدد تحميله إلى مليون.

وقال الحقباني إن نقطة التعادل للمشاريع الجديدة التي تطلقها الشركة تتحقق بين 12 إلى 24 شهرا، وهذه تعتبر ضمن معايير كفاءة التشغيل في المجموعة.

وتستعد شركة سليمان الحبيب إلى افتتاح 4 مستشفيات جديدة العام الجاري، بعد افتتاحها مستشفى الخبر العام الماضي.

وتوقع أن يحقق مشروع الخبر ربحية العام الجاري، مؤكدا أنه لا يوجد أي قلق من المشاريع المستقبلية بتحقيق نقطة التعادل خلال تلك الفترة.

وأعلنت شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، أمس الأحد، عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة نموا في صافي الربح نسبته 21.3%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي الربح بلغ 1.055 مليار ريال، مقابل 870.23 مليار ريال خلال عام 2019.