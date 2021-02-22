شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجي للاستشارات: قطاع البنوك السعودية يحافظ على أدائه السنوي المتميز ومعدلات نمو قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد رئيس المركز الخليجي للاستشارات، محمد العمران، أن قطاع البنوك السعودية، يحافظ على معدلات نمو قوية على جانبي الودائع والإقراض، إضافة إلى أداء مميز في صافي الأرباح السنوية.

وقال العمران إن نتائج بنوك المملكة، حققت أرقاماً فاقت التوقعات خصوصا البنوك القيادية، مثل مصرف الراجحي، مسلطا الضوء على ما حصل في بنك الرياض، من تأثر بالمخصصات المرتفعة التي تضاعفت تقريبا عن العام الماضي، لكن البنك حقق أداء قويا في الأنشطة التشغيلية جعل المستثمرين يتفاعلون إيجابيا مع السهم.

واعتبر أن المساهمين، باتوا ينظرون بشكل أكبر إلى الأنشطة التشغيلية والنظرة المستقبلية للأداء، وهذا يعكس تفاؤلا كبيرا ومعدلات أفضل للقطاع المصرفي، حسبما أورد موقع قناة العربية.

وأشار العمران إلى نتائج قوية في قطاع الاتصالات، بخاصة إعلان شركة "موبايلي" عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة قفزة في صافي الربح بنسبة كبيرة بلغت 2425.8%.

وقال إن "موبايلي" استفادت من نوعية العملاء ذوي الدخل العالي، بينما تأثرت زين من استراتيجية مختلفة، والتي هي بصدد إعادة هيكلة رأس المال.

يشار إلى أن مؤشر سوق الأسهم السعودية، حافظ خلال جلسة أمس الأحد على مستواه المرتفع فوق 9 آلاف نقطة بدعم نتائج قوية من قطاعي البنوك والاتصالات على صعيد الأرباح السنوية والفصلية للربع الرابع من العام الماضي.