شكرا لقرائتكم خبر عن "لوسيد موتورز" التابعة للسيادي السعودي تقترب من الطرح العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقترب شركة لوسيد موتورز، من إبرام صفقة للاكتتاب العام من خلال اندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص بدأها المصرفي الاستثماري مايكل كلاين والتي يمكن الإعلان عنها في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وهنا توقعات بأن تصل قيمة الكيان المشترك إلى 15 مليار دولار، حيث تجري شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة محادثات لجمع ما بين 1 إلى 1.5 مليار دولار من المستثمرين المؤسسيين لدعم الصفقة، وهو ما قد يتغير بناء على طلب المستثمرين، وفقاً لما ذكره موقع قناة العربية.

وتشير المصادر إلى أن مايكل كلاين الذي كان يعمل في السابق في سيتي غروب، سيستخدم شركة تشرشل كابيتال كورب 4، أكبر شركة استحواذ ذات غرض خاص لديه والتي جمعت أكثر من ملياري دولار من أجل الصفقة.

وكان مايكل كلاين قد لعب دوراً بارزاً في توجيه استثمارات المملكة، حيث عمل مستشاراً لصندوق الاستثمارات العامة، كما قدم المشورة بشأن الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية.

يشار إلى أن صندوق الثروة السيادية السعودي استثمر أكثر من مليار دولار في شركة لوسيد موتورز والتي تركز على الشريحة الأعلى دخلاً من المستهلكين عبر تقديم سيارات فاخرة.

وتأسست الشركة في عام 2007 تحت اسم Atieva وأمضت سنوات في التركيز على تكنولوجيا البطاريات أكثر من متابعة تطوير سيارة فاخرة. تحولت في عام 2016، وغيرت اسمها إلى لوسيد.

وتخطط لوسيد بدء تسليم سيارة سيدان كهربائية بقيمة 169000 دولار لعملاء الولايات المتحدة في الربع الثاني.

يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قام بشراء أسهم في بريتش تليكوم "British Telecom"، عبر السوق المفتوحة، في يونيو الماضي.

كذلك كان قد قام بشراء حصة بلغت 8.2% في شركة كارنيفال لرحلات السفن السياحية في أبريل الماضي وقفز حينها سهم الشركة المدرجة في نيويورك على إثر هذا 22%.