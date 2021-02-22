شكرا لقرائتكم خبر عن المعمر توقع اتفاقية مع شركة "إن تتش هيلث" لإنشاء عيادات افتراضية عبر بناء منظومة رقمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "ام أي اس" عن توقيعها اتفاقية مع شركة "إن تتش هيلث"، وذلك لإنشاء عيادات افتراضية عبر بناء منظومة رقمية باستخدام التقنية السحابية وذلك بهدف تقديم الخدمات الصحية والطبية الافتراضية داخل وخارج المملكة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إنها تتوقع إطلاق الخدمة خلال الربع الثالث 2021.

وأشارت الشركة إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي وتاريخه إلا بعد الانتهاء من أخذ الموافقات والمتطلبات الضرورية من الجهات الرسمية المختصة كما لا يوجد اطراف ذات علاقة في هذه الاتفاقية.

يُذكر أن "إن تتش هيلث"، هي جزء من مجموعة تيلادوك هيلث العالمية والرائدة في تقنيات الطب الاتصالي والمستخدمة من اكبر مقدمي الخدمات الصحية في العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت ارتفاعاً في صافي الربح بنسبة 18.95% ليصل إلى 90.4 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 76 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى النمو في الإيرادات وإجمالي الربح، الأمر الذي يعد القائد الأساسي لنمو صافي الدخل خلال العام 2020.

وارتفعت المبيعات إلى 1.016 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 997.5 مليون ريال خلال العام 2019.

هذا وسجلت شركة المعمر لأنظمة المعلومات نمواً بلغ 7.18% في الدخل من العمليات خلال العام 2020، مقارنةً مع العام 2019، ويعزي السبب أساساً الى الثبات في تحقيق الإيرادات من العقود ومجمل الربح.

وقالت الشركة إنها حافظت على مسار الأهداف الاستراتيجي لتسجل ثبات في نمو الإيرادات وإجمالي عالي للربح، الأمر الذي يعد القائد الأساسي لنمو في صافي الدخل خلال العام 2020.