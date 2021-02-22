شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية أسمنت القصيم تبحث توزيع 4.45 ريال للسهم عن 2020 منتصف مارس المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، في 17 مارس المُقبل، وذلك لبحث ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين بمبلغ 400.5 مليون ريال، بواقع 4.45 ريال للسهم عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من عام 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الجمعية ستصوت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

هذا وستصوت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

ومن المُقرر أن تبحث الجمعية صرف مبلغ 2.783 مليون ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 419.8 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 360.7 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى الارتفاع في كمية وقيمة المبيعات، وانخفاض مصروفات البيع والتسويق وارتفاع الإيرادات الأخرى علاوة على غياب المصروفات الأخرى خلال العام الحالي، وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة المبيعات وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وارتفاع مصروف الزكاة.