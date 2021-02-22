شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تجرى الأحد قرعة علنية لتسكين حائزى الأراضى المقننه بتوسعات الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ جهاز مدينة الشيخ زايد، إجراء القرعة العلنية لتسكين حائزى الأراضى التى تم تقنينها بالمنطقة الواقعة بالثورة الخضراء ضمن حدود القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017، والخاص بتوسعات مدينة الشيخ زايد، اعتبارا من الأحد المقبل، وحتى يوم الثلاثاء 9/3/2021.

وأوضح المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لمساحة أراضي فئة أقل من 8 آلاف م2، أرقام طلبات (38 – 44 – 58 – 63 – 95 – 120 – 152 – 265 – 279 – 492 – 757 – 791 – 794 – 795 – 796 )، يوم الأحد 28/2/2021، مضيفاً أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لمساحة أراضي فئة من 8 آلاف : 12 ألف م2، أرقام طلبات(11 – 81 – 94 – 123 – 189 – 334 – 813 - 766)، يوم الثلاثاء 2/3/2021.



وأشار رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إلى أنه سيتم إجراء القرعة لمساحة أراضي فئة من 12 ألفا : 16 ألف م2، أرقام طلبات (91/727 – 50 – 119 – 158 – 184 – 185 – 192 – 195 – 261 – 266 – 376 – 798 – 799 – 800 – 801 – 802 – 812)، يوم الخميس 4/3/2021، مضيفاً أنه سيتم إجراء القرعة لمساحة أراضي من 16 ألفا : 17 ألف م2، أرقام طلبات (8 – 9 – 90 – 196 – 250 – 358 – 529 – 729 – 792 - 793)، يوم الأحد 7/3/2021.

وقال: سيتم إجراء القرعة لمساحة أراضي فئة من 17 ألفا: 50 ألف م2، أرقام طلبات (17/756 – 157 – 262 – 490 - 491)، يوم الثلاثاء 9/3/2021.

ونوه المهندس مصطفى فهمي، إلى أن جلسات القرعات العلنية ستقام بمقر حديقة البيئة بالحي الثالث بالمجاورة الثالثة الساعة الـ12 ظهراً بالأيام المحددة لكل فئة من المتقدمين بالطلبات، مشيراً إلى أنه على حائزي الأراضي الواردة أرقام طلباتهم أو من ينوب عنهم قانوناً الحضور لمقر الجهاز في الفترة من 14/2/2021: 25/2/2021، لاستكمال الإجراءات.