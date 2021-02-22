شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تشترى نحو 150 ألف طن من الشعير فى مناقصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال متعاملون أوربيون اليوم الاثنين إنه يُعتقد أن الديوان المهني الجزائري للحبوب اشتري نحو 150 ألف طن من علف الشعير للتوريد من مناشئ خيارية في مناقصة أُغلقت الأسبوع الماضي.
وقال المتعاملون إن دار تجارة واحدة باعت نحو 30 ألف طن بسعر يبلغ نحو 277 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن وباعت ثانية نحو 120 ألف طن بنحو 281 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن.
طلبت المناقصة حجما اسميا قدره 50 ألف طن للشحن بين 16 مارس و31 منه.