شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تشترى نحو 150 ألف طن من الشعير فى مناقصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال متعاملون أوربيون اليوم الاثنين إنه يُعتقد أن الديوان المهني الجزائري للحبوب اشتري نحو 150 ألف طن من علف الشعير للتوريد من مناشئ خيارية في مناقصة أُغلقت الأسبوع الماضي.