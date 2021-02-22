شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يبحث عن العزم السلبي- تحليل - 22-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بالتذبذب ضمن النطاق الجانبي والمتمثل بالمقاومة المستقرة عند 128.30 بينما يشكل مستوى 127.45 دعم إضافي ليعيق ذلك محاولة استئناف الهجوم الهابط والمتوقع سابقا.

نتوقع بتجميع السعر قريبا للعزم السلبي وباستمرار تذبذبه دون المقاومة المذكورة سابقا, البدء بتشكيل موجات هابطة قوية ليتجاوز بذلك مستوى 127.45 وليبدا بتسجيل الأهداف السلبية بانجذابه نحو 126.72 و 126.05 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 128.30 و 126.72

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط