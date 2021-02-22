شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يقدم إشارة ايجابية-تحليل - 22-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج إشارة إيجابية جديدة بتجاوزه للمقاومة المستقرة عند 147.85 ليزيد ذلك من فرص استئنافه للهجوم الصاعد خلال الفترة القادمة, كذلك استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء سيمج السعر بعزم إيجابي جديد ليسهل ذلك مهمة الاندفاع قريبا نحو 148.80 وصولا لمقاومة القناة الصاعدة الرئيسية والمتمثلة حاليا بمستوى 150.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 147.20 و 148.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد