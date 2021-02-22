شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستعد للارتفاع– تحليل - 22-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر البلاتين باستقبال العزم الإيجابي نظرا لوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء ليزيد ذلك من ثباته فوق الدعم المتمركز عند 1230.00 وليمحنه فرصة لاستئناف الهجوم الصاعد لنتوقع انجذابه بذلك نحو 1300.00 و 1350.00 بتداولات الفترة القريبة.

نكرر التنويه إلى أن محاولة السعر لكسر الدعم الحالي, فإن ذلك سيعمل على تأجيل الهجوم الصاعد وليضطر السعر لبناء تداولات تصحيحية هابطة قد تمتد نحو 1170.00 قبل تسجيله لأي هدف إيجابي جديد.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1230.00 و 1300.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد