شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يهاجم المقاومة – تحليل -22-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر النحاس على مساره الصاعد لنلاحظ وصوله حاليا نحو مقاومة القناة الصاعدة والمستقرة قرب 4.1800 والي شكل مؤخرا الهدف الثاني للميل الصاعد, نتوقع تشكيل السعر حاليا لبعض التذبذب الجانبي لحين تحقيقه لاختراق هذه المقاومة ومن ثم ليحاول تسجيل أهداف جديدة قد تمتد نحو 4.2300 وصولا نحو 4.4160 بتداولات الفترة القادمة

الثبات المتكرر فوق الدعم الإضافي المتمركز عند 3.8810 بمواصلة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي باستقراره ضمن مستوى تشبع الشراء, تشكل جميعها عوامل مؤيدة للترجيح الصاعد ولنبقى بانتظار الوصول نحو الأهداف الإضافية المذكورة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.0650 و 4.2000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد