شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستأنف الارتفاع – تحليل - 22-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار مقابل الفرنك تداولاته الإيجابية ليبدأ محاولات اختراق مستوى 0.8975، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.9025.

المتوسط المتحرك 50 يدعم السعر من الأسفل ليعزز التوقعات الإيجابية، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم كسر مستوى 0.8923 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8923 والمقاومة 0.9030

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد