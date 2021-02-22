شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يصل الهدف الممتد – تحليل - 22-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية قوية إضافية ليصل بفارق نقاط قليلة عن هدفنا الممتد 0.7915، ويظهر بعض الميل الهابط الطفيف متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يساهم بدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن الهدف التالي يتواجد عند 0.8000.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات فوق 0.7820.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7820 والمقاومة 0.7950

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد