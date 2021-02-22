شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يبدأ بإيجابية قوية – تحليل - 22-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر عقود خام برنت تداولات اليوم بارتفاع ملحوظ ليبدأ محاولات العودة إلى القناة الفرعية الصاعدة، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية على المدى اللحظي والقصير، بانتظار التوجه نحو 66.00 كمحطة رئيسية تالية.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة وفعالة ما لم نشهد كسراً واضحاً لمستوى 62.30 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.50 والمقاومة 65.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد