شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تفقد العزم – تحليل - 22-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر الفضة حول مستوى 27.50 ويحافظ على ثباته دونه، يرافقه ظهور إشارات سلبية من خلال مؤشر ستوكاستيك، مما يشكّل حافز سلبي ننتظر أن يدفع السعر لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 26.00 ثم 25.50 بشكل رئيسي.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 27.50 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستئناف المسار الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.50 والمقاومة 27.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط