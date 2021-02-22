شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يختبر المقاومة الأولية – تحليل - 22-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتذبذب حول مستوى 1785.00، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة ، يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى كشرط أول لاستمرار السيناريو السلبي المتوقع للفترة القادمة، حيث إن اختراقه سيدفع السعر لاختبار مناطق 1811.00 قبل العودة للانخفاض من جديد.

مؤشر ستوكاستيك يظهر تشبع في الشراء ليدعم فرص استئناف الانخفاض المتوقع، إلى جانب الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1740.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1760.00 والمقاومة 1800.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط