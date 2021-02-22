شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم الاثنين .. تتراوح بين 110-140 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الاثنين 22-2-2021 ، استقرارا فى الأسواق ومحلات الجزارة والهايبر ماركت.

وقال مصطفى أبو غازي صاحب محل جزارة، إن أسعار اللحوم قد تستمر حتى شهر رمضان المبارك وذلك بسبب زيادة المعروض بالسوق، مشيرا إلى إن أسعار اللحوم الكندوز تتراوح بين 120 - 140.جنيها للكيلو، واللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو.

وأضاف أبو غازي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365، أن أسعار البفتيك والاستيك كندوز تتراوح بين 120-140جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120جنيها بين 80-120جنيها، مشيرا إلى أن أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو.

ونشر ”الخليج 365”، عدد من الإجراءات التى تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الماشية من الأمراض الوبائية، خاصة مرض الحمى القلاعية، والتسمم الدموى، وجدرى الأغنام، وطاعون المجترات الصغيرة، بالإضافة إلى تخصيص خط ساخن 19561، لتلقى شكاوى المربين.

توفير التحصينات اللازمة بكميات تتناسب مع تعداد الثروة الحيوانية مع مستلزمات التحصين من أدوات الأمان الحيوى " سرنجات – سنون – بالطو -ادوات ذات الاستخدام الواحد قفازات، وغطاء رأس، وغطاء حذاء.

-التحصين ضد الامراض من خلال الحملات القومية قبل دخول المرض مثل حملة الحمى القلاعية والوادى المتصدع واستهداف 90% من الحيوانات المعرضة للإصابة.

-التحصين بلقاح النيموباك للحيوانات الصغيرة حتى عمر 18 شهر.