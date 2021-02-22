شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يقلص من خسائره – تحليل صباحي – 22-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تراجع سهم زين السعودية (7030) بتداولاته المبكرة في آخر جلساته ليستند إلى مستوى الدعم المحوري 13.50، ارتد السهم ارتفاعاً على إثر ثبات هذا الدعم والذي أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تقليص الكثير من خسائره المبكرة ليغلق على انخفاض طفيفة بلغت نسبته -0.29% بما يعادل -0.04 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ولكن أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 13.50، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 14.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.26 ومستوى المقاومة 14.08.