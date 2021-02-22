شكرا لقرائتكم خبر عن جازداكو يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 22-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جازداكو (6090) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل السهم خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.28% بما يعادل -0.06 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 20.12، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 24.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.12 ومستوى المقاومة 22.80.