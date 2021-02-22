شكرا لقرائتكم خبر عن أبو معطي يستعد من جديد ليهاجم مقاومة عنيدة – تحليل صباحي – 22-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أبو معطي (4191) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.27% بما يعادل 0.70 نقطة، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى المتوسط والقصير، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري والعنيد 58.20، ولكن أمام ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط عليه أولاً اختراق مستوى المقاومة 58.20 ليتأكد لنا عزمه على هذا الصعود، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 65.18.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 53.50 ومستوى المقاومة 60.00.