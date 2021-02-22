شكرا لقرائتكم خبر عن زجاج يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 22-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم زجاج (2150) الصعود في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 5.61% بما يعادل 2.30 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، امام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة من السهم تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 38.67، ليستهدف مستوى المقاومة 48.59.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 40.00 ومستوى المقاومة 47.90.