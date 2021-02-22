شكرا لقرائتكم خبر عن بحر العرب يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 22-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بحر العرب (7201) لليوم الثاني على التوالي، وذلك بالرغم من بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة من السهم لتصريف البعض من تشبعه الشرائي بها، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 4.13% بما يعادل 5.00 نقطة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 139.51.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 117.00 ومستوى المقاومة 139.51.