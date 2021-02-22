شكرا لقرائتكم خبر عن الصادرات يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 22-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الصادرات (4140) في آخر جلساته، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 126.40، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 1.18% بما يعادل 1.40 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن ما كبح من مكاسب السهم بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقريب 126.40 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 117.20 ومستوى المقاومة 126.40.