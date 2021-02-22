شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع تجزئة السلع الكمالية لم يتبقى أمامه غير الصعود – تحليل صباحي – 22-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً مؤشر تجزئة السلع الكمالية (TRLI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تداولات المؤشر بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ومدعوماً بالمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستعد المؤشر بهذا الصعود مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 8,801.00، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 8,801.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 9,351.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,500.00 ومستوى المقاومة 9,000.00.