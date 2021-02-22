شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الورق يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 22-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم صناعة الورق (2300) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، أمام سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مستقراً حول محور متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد.

لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 57.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 69.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 57.00 ومستوى المقاومة 65.00.