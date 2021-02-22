شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 22-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، وذلك بعدما نجح خلال جلستيه السابقتين في اكتساب زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق مكاسب بلغت نسبتها 0.68% بما يعادل 61.74 نقطة، وذلك وسط استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم المهم 8,955.44، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتداولات المؤشر بنطاق قناة سعريه صاعدة، كما يستفيد أيضاً من الدعم الإيجابي المقدم من المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، كمحاولة من المؤشر لتصريف البعض من تشبعه الشرائي بها.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 9,250.00، طيلة ثبات مستوى الدعم 8,955.44.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,955.44 ومستوى المقاومة 9,250.00.