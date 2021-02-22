شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 22-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط المؤشر خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 6212 نقطة، مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاعد طويل الأجل، مما يعد إشارة سلبية قد تفتح الباب أمام المؤشر لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 6150 نقطة كمستوى أول ثم 6000 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6350 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,202 وبين مستوى المقاومة هو 6,233 نقطة