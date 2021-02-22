شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مستحضرات العطور والتجميل المصرية ترتفع إلى 203 مليون فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات حكومية ارتفاع الصادرات المصرية من مستحضرات العطور والتجميل في الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 203 مليون و824 ألف جنيه "12 مليون و739 ألف" دولار – 16 جنيه متوسط سعر الدولار أمام الجنيه-، في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 184 مليون و400 ألف جنيه "11 مليون و525 ألف" دولار في نوفمبر 2019، بزيادة بلغت 19 مليون و424 ألف جنيه "مليون و214 ألف" دولار.

وفي المقابل، تراجعت قيمة الصادرات المصرية من الصابون ومحضرات التنظيف وسجلت نحو 16 مليون و228 ألف دولار، نوفمبر الماضي، مقابل 20 مليون و55 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ نحو 3 ملايين و827 ألف دولار.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن صادرات مستحضرات العطور كانت ضمن الصادرات المصرية من السلع تامة الصنع والتي بلغت قيمتها الإجمالية في نوفمبر الماضي نحو مليار و142 مليون و439 ألف دولار، مقابل مليار و60 مليون و562 ألف دولار، في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 81 مليون و877 ألف دولار.

وضمت قائمة أهم صادرات السلع تامة الصنع، كلا من خضر مجمدة أو مبردة وبلغت قيمة صادراتها 13 مليون و675 ألف دولار، في نوفمبر الماضي، مقابل 12 مليون و742 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 933 ألف دولار، يليها صادرات البصل المجفف وبلت قيمته 2 مليون و218 ألف دولار نوفمبر الماضي، مقابل مليون و919 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 299 ألف دولار.