شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يواصل الخسائر -تحليل صباحي- 22-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 10266 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، وهو ما يعد إشارة سلبية قد تهبط بالمؤشر لمستوى الدعم 10100 نقطة كمستوى اول، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 10450 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,230 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,293 نقطة