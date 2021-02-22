شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الإسكان: نسب التنفيذ تخطت الـ95% بمشروع الـ7200 وحدة بمدينة الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس هشام درويش، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن المشروع يتضمن 7200 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمساحة 90 متر مربع كاملة التشطيب، ومن المقرر الانتهاء من كامل المشروع فى يونيو المقبل.

وتفقد المهندس هشام درويش، وكيل وزارة الإسكان، ورئيس قطاع التشيد، مشروع الـ300 عمارة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لمتابعة نسب التنفيذ، والوقوف على التحديات التى تواجه أعمال التنفيذ.

وأشار، إلى أن نسب تنفيذ المشروع تخطت الـ95 %، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من حوالى 3000 وحدة سكنية، وجارى تسليم الوحدات للحاجزين، مشيرا إلى أنه كان من المقرر نهو هذه الوحدات فى شهر مارس المقبل، ولكن شركات المقاولات استطاعت تنفيذ تلك الوحدات قبل البرنامج الزمنى بنحو 60 يوم، رغم أزمة كورونا.

كما أشار، إلى أنه من المقرر أن يتم نهو حوالى 4200 وحدة فى شهر أبريل المقبل، أى قبل الموعد المحدد أيضا بشهرين، موضحا أنه جارى تنفيذ أعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع بهذه الوحدات.

وفى محافظة دمياط، كشف وكيل وزارة الإسكان، أنه يتم تنفيذ 23 عمارة فى مشروع الإسكان الاجتماعى بـ 3 مناطق بواقع 552 وحدة، بمساحة 90 متر، بالإضافة إلى 12 عمارة فى مشروع الإسكان الاستثماربى بمساحة 120 متر، وتخطت نسب التنفيذ الـ97%.