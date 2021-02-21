شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة السورية تهوي إلى مستوى جديد أمام الدولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال متعاملون ومصرفيون إن الليرة السورية هوت إلى مستوى قياسي جديد الأحد مع التدافع لشراء الدولار في بلد تضرر بشدة من العقوبات ويواجه نقصا حادا في النقد الأجنبي. وقال متعاملون إن سعر الدولار في السوق السوداء بلغ 3450 ليرة الأحد، وهو ما يقل عن سعرها نهاية الشهر الماضي بأكثر من 18 بالمئة.

وكان آخر هبوط سريع لليرة الصيف الماضي عندما كسرت الحاجز النفسي البالغ ثلاثة آلاف ليرة للدولار لمخاوف من أن يزيد فرض عقوبات أمريكية أشد من محنة اقتصاد البلاد المتداعي. وتئن سوريا تحت وطأة عقوبات غربية على مدى سنوات إضافة إلى حرب أهلية طاحنة.

وقال متعامل كبير مقره دمشق إن سعر الدولار ارتفع بعد أن فاق الطلب العرض بكثير عقب أشهر من الاستقرار النسبي عند مستوى 2500. وقال متعامل في حلب «هناك طلب كثير على الدولار لكن العملة الصعبة غير متاحة». كان الدولار يساوي 47 ليرة قبل اضطرابات مارس 2011 والتي أفضت إلى حرب.

(رويترز)