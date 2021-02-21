شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة وغرفة الشارقة يناقشان الاقتصاد الشبابي المستدام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

نظم مجلس شباب شرطة الشارقة بالتعاون مع مجلس شباب غرفة تجارة وصناعة الشارقة حلقة نقاشية افتراضية، تحت عنوان «اقتصاد شبابي آمن ومستدام».

أدار الحلقة النقاشية الملازم سعود بوصيم من إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة، بمشاركة كل من، العميد أحمد السركال مدير عام العمليات الشرطية، ومحمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد الحزامي عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة، ورئيس مجموعة محمد هلال، و تجاوز عدد المشاركين في الحلقة النقاشية (156) مشاركاً.

وتناولت الجلسة عدداً من المحاور الأساسية، تمثلت بمحور أهم التحديات الأمنية التي تواجه الشباب في إدارة أعمالهم، ومحور المعرفة القانونية والأمنية التي يحتاجها الشباب لضمان حمايتهم وتشجيعهم على العمل الاقتصادي، ‏الذي تحدث به العميد أحمد السركال مبيناً عواقب الجهل بالقانون، وعدم الإلمام بالقوانين والعقود التجارية قبل البدء بها.

وتحدث محمد أمين ‏حول التحديات الرئيسية التي تواجه الشباب في العمل الاقتصادي والتجاري، موضحاً التسهيلات التي تقدمها غرفة التجارة لرواد الأعمال، كخدمة مركز «تجارة 101»، ومركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إكسبو الشارقة.

فيما تحدث محمد الحزامي حول محور الأفكار الابتكارية التي تسهم في دعم اقتصاد الشباب.

وأكد العميد أحمد السركال أن تنظيم هذه الحلقة يأتي انطلاقاً من حرص شرطة الشارقة على تعزيز تعاونها مع شركائها الذي يصب في دعم فئة الشباب.