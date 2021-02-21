شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح بايدن للعدل يتعهد بمحاكمة مهاجمي الكابيتول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعهد مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنصب وزير العدل، بعدم تسييس الوزارة ومحاكمة أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب الذين هاجموا مبنى الكابيتول الشهر الماضي.

وفي شهادة أُعدت لجلسة التثبيت يومي الاثنين والثلاثاء، أشار قاضي محكمة الاستئناف الفيدرالية ميريك جارلاند، إلى أنه يريد إزالة وصمة التدخل السياسي التي خلفها ترامب في الوزارة.

وقال إنه في حالة تم تثبيته في المنصب، فإنه سيعيد تأكيد «السياسات التي تحمي استقلال الوزارة من التأثير الحزبي في تحقيقات إنفاذ القانون، وتنظم الاتصالات مع البيت الأبيض بشكل صارم».

كما وعد بوضع مبادئ توجيهية واضحة لتحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، وسط مزاعم بأن الوكالة تأثرت بالمعطيات السياسية في التحقيق مع المرشحة الرئاسية الديمقراطية هيلاري كلينتون عام 2016، ثم ترامب في 2017 و2018.

وفي إشارة واضحة إلى حركة «حياة السود مهمة»، قال جارلاند أيضاً، إن فرض العدالة المتساوية للأشخاص الملونين لا يزال مهمة غير مكتملة و«عاجلة»، بعد 150 عاماً من تأسيس وزارة العدل في أعقاب الحرب الأهلية.

وأقر جارلاند في بيانه، بأن الأقليات ما زالت تواجه التمييز في الإسكان والتعليم وسوق العمل، وتعاني أكثر من غيرها آثار جائحة «كوفيد 19» وتغير المناخ.

وقال جارلاند: «أنشأ قانون الحقوق المدنية لعام 1957 قسم الحقوق المدنية في الوزارة، مع مهمة دعم الحقوق المدنية والدستورية لجميع الأمريكيين، لا سيما بعض الأعضاء الأكثر ضعفاً في مجتمعنا».

وتابع: «تبقى هذه المهمة ملحة لأننا لا نمتلك عدالة متساوية حتى الآن». وقال جارلاند أيضاً، إن البلاد تواجه تهديداً خطراً من التطرف، كما يتضح من الهجوم الدامي الذي شنه مؤيدو ترامب في 6 يناير/كانون الثاني، على مبنى الكابيتول، والذي أدى إلى إغلاق المجلس، حيث كان النواب مجتمعين للتصديق على فوز بايدن في الانتخابات.

ووجهت وزارة العدل بالفعل، اتهامات لحوالي 230 شخصاً في الحادث غير المسبوق، وهي تحقق مع مئات آخرين، مع إمكانية اتهام بعضهم بالتآمر على العصيان. وقال جارلاند: «إذا تم تأكيد (الاتهامات)، فسأشرف على محاكمة المتعصبين البيض، وغيرهم ممن اقتحموا مبنى الكابيتول.. وهو هجوم شنيع سعى إلى تعطيل حجر الزاوية في ديمقراطيتنا: الانتقال السلمي للسلطة إلى حكومة منتخبة حديثاً».

ويرأس القاضي جارلاند محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن منذ 2013، ويعد ليبرالياً معتدلاً وغير منحاز لأي من الحزبين.

وكان الجمهوريون في مجلس الشيوخ منعوا لمدة ثمانية أشهر في عام 2016 ترشيحه للمحكمة العليا من قبل الرئيس الأسبق باراك أوباما، ما سمح لسلفه ترامب بملء المقعد الشاغر بشخصية محافظة في العام التالي. (أ.ف.ب)