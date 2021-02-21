شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يسعى للعودة إلى الأضواء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يسعى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للعودة إلى دائرة الضوء السياسية من خلال كلمة يلقيها أمام اجتماع كبير لتيار المحافظين الأحد المقبل.

وقال مصدر مطلع لرويترز، طلب عدم الكشف عن هويته، إن ترامب في أول خطاب له منذ مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني، يعتزم التحدث إلى مؤتمر العمل السياسي للمحافظين في أورلاندو بولاية فلوريدا في 28 فبراير/ شباط الحالي، وهو اليوم الأخير من اجتماعهم. وهو أكبر تجمّع سنوي للمحافظين الأمريكيين.

وقال المصدر إن ترامب «سيتحدث عن مستقبل الحزب الجمهوري والحركة المحافظة». ويُنتظر أن يتحدث الرئيس السابق أيضاً عن الهجرة و«السياسات الكارثيّة» لخلفه جو بايدن في هذا الملف، وفق المصدر ذاته.

ومن المقرر أيضاً أن يتحدث خلال المؤتمر عدد من كبار أعضاء الحزب الجمهوري الذين يُعتبرون مرشحين محتملين للحزب في انتخابات الرئاسة لعام 2024، ومن بينهم وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، وحاكمة ولاية داكوتا الجنوبية كريستي نويم.

ولا يزال ترامب يمثّل قوّة فاعلة في السياسة الأمريكية. ويريد ثلاثة أرباع الجمهوريين أن يؤدي ترامب دورًا بارزًا في الحزب، وفقاً لاستطلاع اجرته جامعة كوينباك الاسبوع الماضي.

ويبذل ترامب قصارى جهده ليكون محط أنظار الجميع. ومنذ مغادرته البيت الأبيض على مضض في 20 يناير. ولم يظهر علناً كثيراً.

وعادة ما يتوارى الرؤساء السابقون عن الأنظار، لكن ترامب يبدو مختلفاً.

(أ.ف.ب، رويترز)