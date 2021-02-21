شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون بين «إسعاف دبي» و«جمعية المخترعين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

وقع خليفة الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والمخترع الإماراتى أحمد مجان رئيس مجلس إدارة جمعية المخترعين الإماراتية، اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة بين الطرفين وتحقيق مزيد من التنسيق في المجالات التقنية للإسعاف.

وتسهم الاتفاقية، في دعم وتعزيز الأفكار الابتكارية التي تتطلب الدعم الفني وتوفير التوجيه وكافة التسهيلات والخدمات والمشورة اللازمة للمواهب الإماراتية المواطنة.

وقال خليفة الدراي، إن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تولي اهتماماً كبيراً بالابتكار، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز التبادل المعرفي والبحثي لأصحاب الخبرة في مجال الاختراعات المختلفة من خلال المشاركة في الفعاليات والورش والبحوث العملية وغيرها ذات الصلة.