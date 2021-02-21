شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات أسعار الذهب هذا الأسبوع.. المعدن النفيس مرشح للارتفاع مجددا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محسن فوزى أحد منتجى الذهب، والخبير بأسواق المعادن الثمينة، إن الذهب مرشح للارتفاع غداً الاثنين بشكل طفيف وذلك لأن السوق لا يزال متأثرا بعوائد السندات الأمريكية المرتفعة نسبيا ، وهو ما يؤثر على جاذبية المعدن الأصفر، لذلك التوقعات غدا الاثنين ربما تكون ارتفاع محدود نسبياً، لكن يظل الأمر مرتبط بقرارات المستثمرين حول توجيه أموالهم.

وأضاف في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن ارتفاع عوائد السندات العالمية يُغير توجّه المتداولين في الأسواق المالية، والذهب كان من الطبيعي أن يتراجع، لكن البعض قد يتجه للشراء للاستفادة من الهبوط في الذهب ومن ثم إعادة البيع وتحقيق أرباح من المضاربة.

وأشار فوزى، إلي أن هذا الأسبوع يرتقب عدد من الأحداث منها قرار الفائدة وبيان السياسة النقدية من البنك الاحتياطي النيوزيلندي، المؤشر الرائد في الصين

مخزونات النفط الخام، مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة، وجميع هذه الأحداث ستؤثر على مجريات تداول الذهب هذا الأسبوع.

وكان سوق الذهب خلال تعاملات هذا الأسبوع شهد تراجع في السوق المحلي فى مصر بقيمة 16 جنيها، وذلك في أسبوع هو الأسوأ على المعدن الأصفر منذ مطلع العام الحالي 2021.

فتح الذهب التداول هذا الأسبوع على متوسط سعر 800 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في السوق المصري، واغلق التداولات على سعر 784 جنيها للجرام، بعد بقيمة انخفاض بلغ 16 جنيها في التعاملات.