أخبار البورصة اليوم الأحد 21-2-2021

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 21-2-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات مصرية وعربية، وربح رأس المال السوقي نحو 4.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.479 مليار جنيه.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية للدواجن، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العربية لاستصلاح الأراضي، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، 1.02 مليون سهم، 110 سهم، 496 سهم، مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات العبوات الطبية، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، أصول للوساطة في الأوراق المالية، الأهلي للتنمية والاستثمار، 1.3 مليون سهم، 550 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، 1.9 مليون سهم، 33 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة العربية لحليج الأقطان 500 ألف سهم، كما اشترى مجلس إدارة شركتي أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بالم هيلز للتعمير، 250 ألف سهم، 6.1 مليون سهم، على التوالي.

مصرف أبوظبي

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر، تحقيق أرباحاً خلال العام الماضي بقيمة 1.19 مليار جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 1.22 مليار جنيه خلال 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، وارتفع صافي دخل البنك من العائد إلى 3.106 مليار جنيه، مقابل صافي بلغ 3.077 مليار جنيه في 2019.





إيقاف تداول 27 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 27 سهماً، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ العربية للخزف-سيراميكا ريماس، العالمية للاستثمار والتنمية، سبيد ميديكال، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، الأهلي للتنمية والاستثمار، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الأهرام للطباعة والتغليف، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الحديد والصلب المصرية، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك، ريكاب للاستثمارات المالية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، الكابلات الكهربائية المصرية، القاهرة للإسكان والتعمير، مصر للألومنيوم، العامة لصناعة الورق-راكتا، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ المنصورة للدواجن، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، مجموعة عامر القابضة، جلاكسو سميثكلاين، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، بنك الكويت الوطني-مصر، أوراسكوم المالية القابضة.

البورصة تربح 4.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات مصرية وعربية، وربح رأس المال السوقي نحو 4.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.479 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 653 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 43 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.95% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.72%، والعرب على 5.33% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 17.03% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.96%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 41.5 مليون جنيه، 21.4 ألف جنيه، 24.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 339.5 ألف جنيه، 55.5 مليون جنيه، 9.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4%، ليغلق عند مستوى 11425 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 2383 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 14093 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 4407 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 2392 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 3420 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.49% ليغلق عند مستوى 1355 نقطة.

وصعدت أسهم 119 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 38 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

فوري

أعلنت إدارة البورصة المصرية، تقدم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، بمستندات قيد زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه، وكذلك مستندات قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر من 353.7 مليون جنيه إلى 453.7 مليون جنيه بزيادة قدرها 100 مليون جنيه، وذلك بإصدار 200 مليون سهم مجاني، والقيمة الاسمية للسهم قدرها 50 قرش تمول من الأرباح المرحلة وأرباح العام وفقاً للقوائم المالية في 31 ديسمبر عام 2019، منوهة إلى أن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها ودراستها تمهيداً للعرض على لجنة قيد الأوراق المالية .