شكرا لقرائتكم خبر عن عماد حمدى: مبادرة حياة كريمة تعيد الوجه الحضارى للقرى والنجوع المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد حمدى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، رئيس النقابة العامة للكيماويات، على أهمية مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، معتبرا أنها من اهم مبادرات التنمية على الاطلاق نظرا للحجم الكبير من القرى والنجوع، بل والعزب التى ستصلها المرافق لأول مرة؛ بما يخدم ملايين المواطنين في مختلف ربوع مصر.

وتستهدف المبادرة تطوير البنية التحتية لـ1500 قرية مصرية واقعة ضمن 50 مدينة مصرية بـ22 محافظة، وتقدر تكلفته بنحو 500 مليار جنيه، لتطوير البنية التحتية وتطوير المراكز التعليمية والصحية بتلك القرى.

كما تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، وتحقيق السلام والأمن المصرى باعتباره أولوية قصوى للأمن على المستويين الوطنى والإقليمى كضرورة لتحقيق التنمية المستدامة.

أضاف عماد حمدى لـ" الخليج 365"، أن أهمية المبادرة يكمن في اتاحة فرص عمل كبيرة وفرص كبيرة لشركات قطاع الاعمال العام سواء شركات القابضة الكيماوية او غيرها من القوابض بجانب الشركات الخاصة للعمل فيها كلا في مجاله، ولا سيما ان المبادرة تقوم على تطوير شامل للقرى بداية من الطرق والكبارى والمياة والصرف الصحى وكذلك بنماء المرافق والمبانى الخدمية من وحدات صحية ومستشفيات ومراكز خدمات متنوعة ، مما يمثل فرصة حقيقة للشركات للمشاركة فيها وتحسين مؤشراتها المالية .

أوضح عماد حمدى، أن المبادرة ترسخ حقيقة الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بكل مواطن في ربوع مصر وتحمل رسالة مفاداها " إننا معك ولن نترك بدون خدمات ومرافق"، معتبرا أن المبادرة قيمتها في الاهتمام بالنواحى الإنسانية للمواطن المصرى، سواء في وجه بحرى والدلتا أو في صعيد مصر والذى بضم عشرات، بل مئات القرى التي كانت محرومة من الخدمات قبل المبادرة .