شكرا لقرائتكم خبر السعودية تعرف زوار «أيدكس» بالفرص الواعدة وتستقطب المستثمرين لسوق الصناعات العسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي رئيس الوفد السعودي المشارك في معرض (أيدكس 2021) أمس، جناح السعودية في معرض الدفاع الدولي (أيدكس 2021) ويحمل شعار (استثمر في السعودية)، حيث تستهدف مشاركة المملكة دعم المستثمرين وتسهيل دخولهم لسوق الصناعات العسكرية والأمنية السعودية والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة فيه.

ويقام المعرض خلال الفترة من 21 حتى 25 فبراير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويضم الجناح الذي تقوده وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية 12 شركة محلية؛ من كبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية بمشاركة وزارة الاستثمار، وتشمل قائمة الشركات المشاركة الشركة السعودية للصناعات العسكرية، والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية، وشركة الالكترونيات المتقدمة، وشركة التدريع للصناعة، وشركة الزامل للخدمات البحرية، وشركة وهج، والشركة الكيميائية السعودية، وشركة تقنية علم للاستثمار والتطوير الصناعي، والشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية بالإضافة إلى مشاركة الهوية الوطنية (استثمر في السعودية) التي ترعاها وتشرف عليها وزارة الاستثمار وكذلك مشاركة فريق معرض الدفاع العالمي الذي ستنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في العاصمة الرياض في مارس من العام 2022.

وشهد افتتاح الجناح السعودي حضور وكيل رئيس أمن الدولة الفريق ناصر الصيخان، وسفير خادم الحرمين الشرفين لدى دولة الإمارات تركي الدخيل، وعدد من المسؤولين والمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية الدفاعية والأمنية.

رفع التوطين

وأكد محافظ هيئة الصناعات العسكرية خلال مشاركته في الجلسة الأولى من مؤتمر الدفاع الأول والمصاحب لمعرض (آيدكس 2021) التي حملت عنوان (الفرص الابتكارية في إدارة أنظمة سلسة التوزيع لحقبة ما بعد كورونا)، سعي الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى تحقيق الهدف الرئيس المتمثل في رفع نسبة التوطين في القطاع بما يزيد عن 50% من الانفاق الحكومي على الخدمات والمعدات العسكرية بحلول العام 2030، وزيادة الإنفاق على البحوث والتقنيات العسكرية من 0.2% إلى 4%، بالإضافة إلى سعي القطاع من خلال استراتيجيته الواضحة إلى دعم التحول الرقمي في سلاسل الإمداد، لاسيما وأن المملكة تقع في قلب سلاسل الإمداد العالمية مما يجعلها بوصلة الاستثمار في القطاع.

إيجاد شراكات

وأطلع العوهلي والوفد المرافق له على أبرز المنتجات الوطنية المعروضة، حيث تستعرض الشركات السعودية في المعرض أحدث المنتجات والمعدات التي وصل إليها القطاع في المملكة، كما تبحث فرص الشراكات النوعية مع أبرز اللاعبين في القطاع عالميا، حيث من المقرر أن يشهد الجناح السعودي توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين عدد من الشركات المحلية والشركات العالمية.

وأوضح أن مشاركة المملكة عبر الجناح السعودي في معرض آيدكس، تمثل منصة نوعية لتطوير الصناعة في القطاع عبر إيجاد شراكات بين اللاعبين في المجال، وتبادل المعارف والخبرات، ونقل التقنية، مبينا أن المملكة تولي قطاع الدفاع والأمن الوطني أولوية كبيرة؛ حيث جاء توجه القيادة الهادف إلى توطين الصناعات المختلفة في المملكة لتكون مصدراً لإثراء اقتصادنا الوطني، وسببا لازدهاره المستدام، ومن هنا جاء تأسيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية؛ لتكون الجهة المسؤولة عن توطين وتنظيم وتمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.

دعم المستثمرين

وذكر العوهلي أن المشاركة في المعرض تستهدف دعم المستثمرين وتسهيل دخولهم لسوق الصناعات العسكرية والأمنية السعودية والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة فيه، حيث تسعى منظومة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ممثلة بالهيئة وجميع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، إلى العمل على تحقيق الهدف الاستراتيجي وهو توطين الصناعات العسكرية في المملكة بما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.

وقدم شكره لحكومة الإمارات، مؤكدا على ما تتسم به علاقة البلدين من ترابط وتعاضد وانسجام وتنسيق متواصل مبني على التعاون والتشاور المستمر في جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مستندين في ذلك على رؤى تاريخية واضحة وجلية، وما يجمع البلدين من إرث تاريخي كبير، وأفق مستقبلي، وما يحتضنه البلدان من كوادر بشرية وإمكانات اقتصادية مزدهرة، يجعل من تكاملهما أمرا طبيعيا على جميع الأصعدة.

12 شركة سعودية في المعرض لتقديم أحدث التقنيات الأمنية