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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهادة اعتماد أفضل بيئة عمل، حصلت عليها الهيئة السعودية للمقاولين، ضمن أفضل بيئات العمل في المملكة، التي تصدرها المنظمة العالمية Great Place to Work.

وجاءت الشهادة تقديرا لجهود الهيئة في تطوير بيئة العمل، حيث يتم تقييم واعتماد الجهات وفق معايير واستطلاعات عدة تجرى على موظفيها، حيث شملت محاور عدة تتعلق ببيئة العمل، منها علاقة الإدارة بالموظفين، والعدل والاحترام والمصداقية والنزاهة والاعتزاز بجهة العمل.

ويعكس اختيار الهيئة السعودية للمقاولين ضمن هذه القائمة جهودها واهتمامها بالتطوير الدائم لجميع الجوانب المتعلقة ببيئة العمل، وتحقيق أهدافها بالوصول لأعلى درجات الإنتاجية والجودة مع تعزيز الإبداع والابتكار.