اعتماد 5 شركات لتقديم خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 5 شركات وكلاء تسجيل لتقديم خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية، حيث أعلنت أمس نتائج اعتماد وكلاء التسجيل، التي ضمت كلا من: الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات STCs، شركة نور إنترنت، شركة شبكة صحارى المحدودة، مؤسسة رقميات نت لتقنية المعلومات، وشركة حوسبة التقنية لتقنية المعلومات، وذلك كوكلاء معتمدين لتسجيل أسماء النطاقات السعودية عقب استيفائهم للاشتراطات والتنظيمات المعتمدة.

وأوضحت الهيئة أن اعتماد كل من: مؤسسة رقميات نت لتقنية المعلومات، وشركة حوسبة التقنية لتقنية المعلومات جاء ضمن المسار التأهيلي المدشن في وقت سابق بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»؛ لدعم وتمكين عدد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة واعتمادهم كوكلاء تسجيل لأسماء النطاقات السعودية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة في تطوير منظومة أسماء النطاقات السعودية، بما يتواءم مع الخطوات المتسارعة في التحول الرقمي لبيئة الأعمال الحكومية والخاصة في المملكة، وتعزيز الاستثمار في مجال الاستضافة والخدمات الالكترونية، إضافة إلى توطين الخبرات المتخصصة في خدمات الإنترنت وأسماء النطاقات، وصناعة سوق لأسماء النطاقات السعودية والخدمات المرتبط بها، وتعزيز إسهام قطاع تقنية المعلومات في الناتج المحلي، إلى جانب توفير خيارات عدة للمسجل، من خلال إمكانية اختيار وكيل التسجيل المناسب بناء على الخدمات وجودتها وسعرها ومستوى خدمات الدعم الفني.

اعتماد 5 شركات:

1 - الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات STCs

2 - شركة نور إنترنت

3 - شركة شبكة صحارى المحدودة

4 - مؤسسة رقميات نت لتقنية المعلومات

5 - شركة حوسبة التقنية لتقنية المعلومات

خدمات التسجيل لأسماء النطاقات السعودية:

تسجيل أسماء للنطاقات

تعديل معلومات التسجيل

التسويق لأسماء النطاقات السعودية

تقديم الدعم الفني للعملاء

توفير قنوات الدفع الالكتروني

تقديم خدمات إضافية مثل: الاستضافة

البريد الالكتروني - المتاجر الالكترونية